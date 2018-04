Cavendish maakt rentree in Ronde van Yorkshire

Cavendish is niet meer in actie gekomen sinds een botsing tijdens Milaan-Sanremo, op 17 maart. Hij hield aan die wedstrijd een gebroken rib en een gehavende enkel over.



,,Ik ben blij dat ik eerder terug ben dan verwacht en er is geen betere manier dan terugkeren in wat wordt beschreven als mijn thuisrace¨, zei Cavendish. ,,Ik weet niet hoe ik ervoor sta, aangezien ik pas een sinds een paar weken weer op de fiets zit. Maar ik zal genieten van de sfeer op een van de mooiste plekken ter wereld.¨