Cavendish pakt op de valreep tweede zege van het seizoen

Cavendish, die dit jaar alleen een rit won in de Ronde van Abu Dhabi, versloeg in de sprint de Japanners Fumiyuki Beppu en Yusuke Hatanaka. Er namen aan de wedstrijd in Saitama grote namen deel als de Fransman Warren Barguil (vierde), de Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski (zesde), de Belg Greg Van Avermaet en Tour- en Vuelta-winnaar Chris Froome.



Cavendish werd dit voorjaar geveld door de ziekte van Pfeiffer. Eenmaal hersteld werd hij in de Tour van zijn fiets gereden door Peter Sagan. De Brit liep bij die valpartij een breuk in zijn schouder op.