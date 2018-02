Cavendish wint in Dubai, Groenewegen verliest leiderstrui na tijdstraf

Met de etappewinst in de rit over 190 kilometer Dubai boekte Cavendish zijn eerste zege van het seizoen en het was ook de eerste overwinning van zijn werkgever Dimension Data. In een massasprint, de derde op rij in Dubai, was de Brit van Dimension Data sneller dan Nacer Bouhanni van Cofidis en Marcel Kittel.



Groenewegen won de eerste etappe van de Ronde van Dubai, waarna de Italiaan Elia Viviani de tweede op zijn naam schreef.