CCC haalt mogelijk besmette Sajnok uit Tirreno

Van der Poel oppermach­tig in Tirreno-Adriatico

13 september Mathieu van der Poel heeft de zevende en voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een rit van Pieve Torina naar Loreto met in de finale een aantal korte, maar zeer lastige klimmetjes. Van der Poel (Alpecin-Fenix) achterhaalde in de korte, lastige klim naar de finish de Italiaan Matteo Fabbro. Beiden hadden de hele dag voorop gereden in een omvangrijke kopgroep, die grotendeels werd achterhaald.