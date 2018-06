Cecchinato verrast ook Goffin

De 25-jarige tennisser speelt in de kwartfinale tegen oud-winnaar Novak Djokovic. De Serviër bereikte zondag voor de negende keer op rij de kwartfinales op Roland Garros.



Cecchinato kwam twee jaar geleden in het nieuws omdat de tennisbond hem verdacht van matchfixing. Hij zou in 2015 bij een tennistoernooi in Marokko in de derde ronde met opzet hebben verloren. Cecchinato werd, met terugwerkende kracht, voor achttien maanden geschorst en kreeg een boete van 40.000 euro.