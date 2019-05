Cees Bol klopt Peter Sagan in slotrit Ronde van Californië

Merkel en Dalmau balen van rol als pechvogel bij Heracles

18 mei ALMELO - Heracles Almelo verloor zaterdagavond met 2-0 van FC Utrecht en de kans op Europees voetbal lijkt daarom verkeken. De nederlaag was onnodig, want Heracles had de betere kansen, maar liep in de val van FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat zakte diep in en loerde op mogelijkheden. Pechvogels Adrian Dalmau en Alexander Merkel baalden na afloop flink.