Celstraf dreigt voor Georgische nummer 27 van de wereld

Terug in de tijd: Excelsior’31 kampioen na zinderende ontknoping

11:35 Normaal gesproken was dit weekeinde de laatste speelronde in het amateurvoetbal. Het liep totaal anders door het coronavirus. Dus gaan we weer een jaar terug in de tijd. In de hoofdklasse werd de slotdag er eentje om na lang over na te praten. Helemaal in Rijssen, want Excelsior’31 kroonde zich toch nog tot kampioen.Beleef die titel opnieuw met het verslag uit de Twentsche Courant Tubantia.