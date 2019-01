Celta de Vigo heeft oogje op Riedewald, Forest strikt clublegende

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Pröpper tekent bij in Almelo

Robin Pröpper heeft zijn contract bij Heracles Almelo verlengt tot 2020 met de optie tot nog een jaar. De al lang geblesseerde aanvoerder is blij met de waardering van zijn nieuwe contract. ,,Ik zit middenin een revalidatieproces. Het is daarom extra prettig dat de club heeft uitgesproken mijn aflopende contract te willen verlengen. In Zeist werk ik dag in dag uit aan mijn herstel, daar kan ik mij nu honderd procent op focussen. Ik kan niet wachten om het shirt weer te dragen en onderdeel uit te maken van de groep”, zegt aanvoerder Robin Pröpper op de site van Heracles.

Forest strikt clublegende O’Neill als nieuwe trainer

Martin O’Neill is de nieuwe trainer van Nottingham Forest. Hij stapte in november op als bondscoach van Ierland. O’Neill is geen onbekende bij het roemruchte Forest. Hij speelde tussen 1971 en 1981 tien seizoenen voor de The Tricky Trees, waarmee hij in 1979 en 1980 de Europa Cup I won en in 1978 Engels kampioen werd. O’Neill was ook trainer van Celtic, Aston Villa en Sunderland.

Riedewald wil naar Spanje

Dat het ‘huwelijk’ tussen Jaïro Riedewald en Crystal Palace weinig gelukkig is, is een understatement van jewelste. De oud-Ajacied kwijnt na het ontslag van Frank de Boer, alweer bijna anderhalf jaar geleden, langzaam weg op Selhurst Park. Maar aan de horizon gloort mogelijk een oplossing voor de verdediger, die dit seizoen nog een seconde in actie kwam. Volgens The Independent is Celta de Vigo in beeld voor Riedewald, voor wie volgens andere Engelse media ook belangstelling is van Middlesbrough. Riedewald zou naar verluidt zelf het liefst naar Spanje gaan.

Funkel mag toch blijven in Düsseldorf

Friedhelm Funkel heeft alsnog zijn contract bij Fortuna Düsseldorf verlengd. De club maakte afgelopen vrijdag op een persconferentie bekend dat het komende zomer afscheid ging nemen van de 65-trainer. Die mededeling zorgde voor veel kritiek bij de fans, waarna beide partijen opnieuw met elkaar om de tafel gingen. De soap rond Funkel heeft nu een happy end gekregen met een nieuwe contract dat loopt tot medio 2020. De verbintenis geldt overigens alleen voor de Bundesliga. Dus mocht de huidige nummer veertiende degraderen, dan staat de trainer op straat.

Clubs staan voor Danjuma in de rij

De prestatie van Arnaut Danjuma Groeneveld bij Club Brugge en bij Oranje zijn de clubs in het buitenland niet ontgaan. AC Milan had de interesse al kenbaar gemaakt, nu zijn daar onder andere Everton, Liverpool en Tottenham Hotspur bij gekomen, schrijft Mail Online. Een eerder bod uit Italië werd door werkgever Club Brugge al afgewezen. De aanvaller herstelt momenteel van een enkelblessure.

Büttner op de radar in Duitsland

Alexander Büttner staat in de belangstelling van Fortuna Düsseldorf. De club uit de Bundesliga wil de linksback nog deze winter overnemen van Vitesse. De avances uit Duitsland komen op een pikant moment. Büttner (29) is al enige tijd met Vitesse in gesprek over een nieuwe verbintenis. Zijn huidige overeenkomst loopt op 1 juli van dit jaar af.



Büttner staat sinds de winter van 2017 onder contract bij Vitesse. Hij keerde terug in Arnhem na avonturen bij Manchester United, RSC Anderlecht (huurperiode) en Dinamo Moskou. In Engeland vierde hij in 2013 met United de landstitel. In Moskou moest hij vertrekken, omdat de club in financiële problemen belandde.

Sol vertrekt bij Willem II

De transfer van Fran Sol naar Dinamo Kiev is toch nog afgerond. De Spanjaard vertrekt bij Willem II nadat de transfer gisteren nog af leek te ketsen. Lees hier meer.

Vertrek Özil schept ruimte

Volledig scherm © EPA Unai Emery, de manager van Arsenal, hoopt dat aanvallende middenvelder Mesut Özil de club snel verlaat. De coach hoopt namelijk met dat geld twee nieuwe aankopen te doen, weet Mail Online. Duits international Özil is een van de best verdienende spelers van de club die slechts twee punten haalde in hun laatste vijf uitwedstrijden. Özil (30) kwam in 2013 naar Londen en speelde al meer dan 150 wedstrijden voor Arsenal.

