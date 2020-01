Ceylin del Carmen Alvarado, een moordenaar met een roze rugzak

Eigenlijk mocht ze het niet vertellen, maar liegen wilde ze ook niet. En dus toverde Ceylin del Carmen Alvarado de breedst mogelijke glimlach op haar gezicht. Die glimlach gaf het antwoord al. Of ze het WK Veldrijden tussen de grote vrouwen zou rijden in plaats van tussen haar leeftijdsgenoten?

Natúúrlijk ging ze dat doen.



Eenentwintig jaar oud, donkere krulletjes, grote ogen, kuiltjes in haar wangen. Ze lijkt zo uit een advertentie in de Viva komen lopen, als model voor een hippe coltrui. Of voor die moeilijke nieuwe broeken die je tot je oksels moet optrekken. Zelf trekt Del Carmen Alvarado op Instagram de vergelijking met Dora the Explorer – een tekenfilmfiguurtje dat met een roze rugzak de wereld in trekt. Schattig, zou je denken.

Fout.