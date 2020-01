Ceylin del Carmen Alvarado oppermachtig in Baal

Kubica dankzij sponsor reservecou­reur Alfa Romeo

14:49 Autocoureur Robert Kubica blijft ook in 2020 betrokken bij de Formule 1. De 35-jarige Pool fungeert komend jaar als reserverijder van Alfa Romeo. Dat is te danken aan zijn persoonlijke sponsor PKN Orlen. Die Poolse oliemaatschappij stapt als financiële partner in bij Alfa Romeo.