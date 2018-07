Chabot naar FC Groningen, deze week besluit Zoet

Keeper Jeroen Zoet neemt nog deze week een beslissing over zijn sportieve toekomst, zo is de verwachting. De goalie van PSV is in gesprek met de Eindhovense club om zijn contract te verlengen tot 2020. PSV hoopt in Zwitserland of in de dagen kort na het trainingskamp een dubbelslag te slaan en na Luuk de Jong ook Zoet langer vast te leggen. Zeker is dat nog niet. Partijen hebben nog geen akkoord bereikt. Voor Zoet zijn meerdere aanbiedingen uit het buitenland binnengekomen en de betrokken clubs kunnen ook aan zijn persoonlijke eisen voldoen. Alleen is het nog de vraag of hij bij die clubs de zekerheid heeft dat hij eerste keeper wordt. Bij PSV is dat wel een feit: Zoet is onbedreigd eerste man en geniet het vertrouwen van iedereen, inclusief vrijwel de complete achterban.