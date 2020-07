Champions League definitief achter gesloten deuren

De Champions League wordt volgens planning in augustus vanaf de kwartfinales in Lissabon gespeeld. Dat gebeurt in toernooivorm en, definitief, achter gesloten deuren. Dit heeft de UEFA donderdag beslist. Dat er in delen van de Portugese hoofdstad vanwege de verspreiding van het coronavirus weer een lockdown is ingesteld, vormt geen belemmering.

Publiek is ook niet welkom bij de wedstrijden die eerst nog in de achtste finales moeten worden gespeeld. Datzelfde geldt voor de Europa League, straks in Duitsland afgewerkt, en de wedstrijden in de Champions League voor vrouwen. Die worden in Spanje gespeeld. “Het toelaten van publiek is nu nog niet verantwoord”, zegt de UEFA. De maatregel geldt tot nader orde.

De clubs die in de Champions League en de Europa League nog de tweede wedstrijd in de achtste finale moeten spelen doen dit in het land waar dit was gepland. Dat betekent dat de thuisclubs ook daadwerkelijk hun thuisvoordeel behouden, zij het dat ook hier geen toeschouwers welkom zijn. Voorwaarde is wel dat de uitspelende clubs zonder restricties vanwege coronamaatregelen het land mogen inreizen.

In de Champions League gaat het daarbij om Manchester City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea, Juventus - Olympique Lyon en Barcelona - Napoli. De wedstrijden in de achtste finales in de Europa League waarin ook het eerste duel nog niet is gespeeld, worden nu met één wedstrijd in Duitsland beslist. Het gaat om de duels Inter Milan - Getafe en Sevilla - AS Roma.

Wel houdt de UEFA zich het recht voor beslissingen terug te kunnen draaien als de situatie rond het coronavirus in bepaalde landen verandert.

