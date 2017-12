Champions League wacht krakers door 'verrassende' runners-up

Cijferspel: Holla en Liendl pakken te weinig ballen af

9:40 ENSCHEDE - FC Twente kreeg in vijf wedstrijden onder Gertjan Verbeek meer doelpunten tegen (16) dan onder René Hake in tien duels (15). Verdedigen begint bij je aanval. Vooral de defensieve cijfers van het duo Danny Holla en Michael Liendl valt in negatieve zin op.