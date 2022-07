Charles Leclerc crasht als leider uit Franse GP: ‘Als ik deze fouten blijf maken heeft het allemaal geen zin’

met VideoFerrari-coureur Charles Leclerc is bij de Grand Prix van Frankrijk in de Formule 1 uitgevallen door een crash. Vanuit leidende positie vloog de concurrent van Max Verstappen om de wereldtitel uit de bocht in de achttiende ronde. Een safety car volgde, de Nederlander won de race.

Leclerc verloor de controle over zijn Ferrari en eindigde in de bandenstapel. Hij schreeuwde het direct uit: ‘Noooooo’. De Monegask, die wel ongedeerd bleef, wist het direct: wéér krijgt hij een enorme domper te verwerken in de strijd om de wereldtitel met Max Verstappen, die als tweede aan de race was begonnen en net zijn pitstop had gemaakt voor nieuwe banden.

,,Ik haal het hoogste niveau uit mijn carrière, maar als ik deze fouten blijf maken heeft dat allemaal geen zin", zei Leclerc na zijn crash. Hij had de overtuiging dat hij in Frankrijk had kunnen winnen, wat goed was geweest voor 25 punten. ,,Ik verliest te veel punten. Als we aan het eind van het seizoen het kampioenschap op 32 punten verliezen, dan weet ik waar ze vandaan komen.” Eerder spinde de grootste concurrent van Max Verstappen in Grote Prijs van Emilia-Romagna. Hij viel terug van de derde naar de zesde plek en verloor daardoor naar eigen zeggen 7 punten.

Meteen nadat hij in de banden aan de zijkant van de baan was beland, leek Leclerc te suggereren dat er iets mis was met zijn gaspedaal. Daar sprak hij later niet meer over. ,,Dit is onacceptabel. Ik moet dit achter me zien te laten”, zei hij over zijn fout.



Lelcerc stond voor aanvang van de Franse Grand Prix al 38 punten achter op Verstappen. Dat werden er 63 nadat de Nederlander de race uiteindelijk wist te winnen.

Volledig scherm De Ferrari van Charles Leclerc wordt weggetakeld. © AFP

