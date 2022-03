Charles Leclerc is de gedroomde rivaal van Max Verstappen

Japan neemt Saoedi-Ara­bië mee naar WK in Qatar na late zege in Australië

In de Aziatische WK-kwalificatie heeft Japan een ticket voor het WK in Qatar bemachtigd. Door een 2-0 overwinning in en tegen Australië kunnen de Japanners niet meer achterhaald worden door Australië. Door de Japanse overwinning Down Under is ook Saoedi-Arabië geplaatst voor het WK.

