Charles Leclerc ziet Max Verstappen gat dichten: ‘We moeten hard doorwerken’

Leclers moest in Miami de koppositie al snel moest afgeven aan Max Verstappen en in de rest van de race kon hij de Nederlander niet echt meer bedreigen. Hij eindigde als tweede en zag zijn voorsprong in het kampioenschap slinken tot 19 punten.

Ferrari heeft dit seizoen nog geen grote ‘updates’ doorgevoerd in de auto, maar volgens Leclerc is dat nu wel hard nodig. ,,Het wordt een lang kampioenschap en upgrades zullen het hele jaar belangrijk blijven. Ik hoop dat we de volgende race in Barcelona een stap voorwaarts maken, want Red Bull heeft nu een voorsprong in racetempo.”

Leclerc constateerde in Miami, waar de hitte voor zware omstandigheden zorgde, dat Red Bull ook wat beter overweg kon met de banden. Op de mediums was Verstappen veel sneller, op de harde band waren de Ferrari en de Red Bull aan elkaar gewaagd, maar alsnog miste Leclerc de snelheid om Verstappen aan te vallen. ,,Ik ben dit seizoen degene op wie gejaagd wordt en ik vind dat op zich niet erg, maar het is een feit dat het gat langzaam kleiner wordt. Dus moeten we hard doorwerken, want ik wil gewoon de beste auto hebben.”

