Chaves wint koninginnenrit na solo, Ineos verdedigt leiderstrui Adam Yates met succes

Een kopgroep met Koen Bouwman en Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) kreeg aan het begin van de rit de ruimte van het peloton. Aan de voet van de slotklim was hun avontuur echter voorbij en gingen de favorieten voor de eindzege ook strijden om de ritoverwinning.



Steven Kruijswijk probeerde het even solo, maar de klimmer van Jumbo-Visma -die gisteren zijn goede plek in het klassement verloor door een slechte dag- werd niet veel later bijgehaald door de trein van Ineos Grenadiers in dienst van leider Adam Yates, winnaar van gisteren.



Richard Carapaz, ploeggenoot van Yates en Girowinnaar in 2019, zorgde voor een strak tempo in de groep met favorieten, maar voor Chaves, die gisteren achter Yates strandde op plek twee, was dat tempo niet hoog genoeg. De Colombiaan versnelde en pakte vlot zo'n twintig seconden. Ondanks pogingen van Nairo Quintana en Enric Mas hield Chaves stand en pakte hij zijn eerste zege van het seizoen. Op zeven tellen van Chaves won Michael Woods de sprint van de favorietengroep om plek twee, voor Geraint Thomas. In die groep zaten ook Adam Yates (vierde) en Wilco Kelderman, die op zijn dertigste verjaardag als achtste eindigde.