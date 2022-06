Check hier alle hoogtepunten van de F1 in Bakoe

VT1

Max Verstappen moest in de eerste vrije training voorafgaand aan de GP van Azerbeidzjan alleen teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc voor zich dulden. Achter Red Bull Racing en Ferrari was het gat groot naar Lewis Hamilton, die met zijn Mercedes over het asfalt schraapte en dik een seconde toegaf.

VT2

Twee uurtjes getraind in Azerbeidzjan, twee derde plaatsen voor Max Verstappen. Sergio Pérez en Charles Leclerc waren eerder op de dag sneller en dat was ook nu het geval. Ditmaal voerde de Monegask de tijdenlijst aan in 1.43,224, tegenover de 1.43,580 van de Nederlandse WK-leider

Volledig scherm Max Verstappen © ANP / EPA

VT3

De start van de derde vrije training werd uitgesteld door een crash in de Formule 2. Daarbij is de Tecpro barrier beschadigd geraakt. Richard Verschoor lag op de derde plaats, maar zag zijn auto ongelukkig in de muur eindigen. Door de crash is de derde vrije training met een kwartier vertraagd en begint de kwalificatie ook een kwartier later (16:15).

De derde vrije training was wederom niet de sessie van Max Verstappen. In de relatief rustige training moest de Nederlander zijn snelle ronde afbreken, omdat Fernando Alonso in de weg reed. ‘Ongelooflijk’, aldus Verstappen die eindigde op de derde plaats. Zijn teamgenoot bij Red Bull Racing Sergio Pérez deed het beter. Hij was de snelste met een tijd van 1.43.17 en was daarmee slechts zeven honderdste van een seconde sneller dan Charles Leclerc. De Monegask eindigde tussen de twee Red Bull-coureurs in op de tweede plaats.

Bekijk hier de samenvatting van de derde vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Kwalificatie

Zaterdagmiddag 16:15 begon de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was een slechte dag voor Aston Martin. Beide coureurs raakten de muur en vielen al vroeg uit in de kwalificatie.

Ook voor McLaren was het een teleurstellende dag. Beide auto’s vielen uit in Q2.

Uiteindelijk wist Charles Leclerc pole position te pakken in een tijd van 1.41.359, wat eindelijk 0.282 sneller was dan de tijd van Sergio Pérez op P2. Max Verstappen maakt het podium compleet. De Nederlander kwam niet verder dan de derde plaats op 3,5 tienden van een seconde.

Bekijk hier de reactie van teambaas Christian Horner op de kwalificatie.

