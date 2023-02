Chelsea betaalt 121 miljoen voor Enzo Fernández en gaf in totaal 610 miljoen euro uit

Grote uitbrei­ding Go Ahead Eag­les-stadion mogelijk vertraagd: buurt stribbelt tegen

De vernieuwing van De Adelaarshorst loopt mogelijk vertraging op. Heet hangijzer is de hoogte van de tribunes. Go Ahead Eagles wil in 2024 graag flink uitbreiden, maar de buurt gaat daar niet zomaar in mee. ,,We zijn nog volop in overleg.’’

31 januari