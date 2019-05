Chelsea-coach Sarri: Hazard verveelt zich soms

,,Het is doorgaans een feest om hem er in de wedstrijden bij te hebben”, vervolgde Sarri. ,,Door de week is hij echter wel eens een probleem voor mij. Een gevolg van al zijn talent. Hij moet leren ook op de trainingen tot het uiterste te gaan. Hazard is één van de beste voetballers in Europa. Zijn doel moet zijn de beste te worden. Dat heeft hij in zich.”

Sarri zei in een voorlopige terugblik dat hij moeilijke periodes had gekend in zijn eerste seizoen bij Chelsea. ,,Vooral in het begin was het voor mij heel moeilijk de spelers te begrijpen. Januari was het ergste. Pas in februari ging het beter. Dingen gingen veranderen, misschien ging ik veranderen. Ik weet het niet. Nu houd ik van de jongens. Ik heb 20, 22 geweldigen spelers bij Chelsea. Ik ben ook van het Engelse voetbal en van de Premier League gaan houden.”