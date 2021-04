Chelsea naar halve finales ondanks fabelachtige treffer Porto in blessuretijd

Het duel werd net als vorige week, vanwege alle beperkende maatregelen rond de coronapandemie, in Sevilla gespeeld. De Portugezen, die eerder Juventus uitschakelden, probeerden tevergeefs Chelsea met de rug tegen de muur te zetten. Een mogelijkheid was er nog wel voor Jesús Corona, maar de Mexicaan schoot ietwat gehaast over. Aan de andere kant was de Duitser Kai Havertz slordig bij twee uitbraken van de Engelsen.



Na de hervatting drong Porto nog wat meer aan, waardoor Chelsea de ruimte kreeg. Dat leidde al snel tot een kans voor Christian Pulisic, die de bal vlak voor het doel van Agustín Marchesín niet goed raakte. Mason Mount zag in inzet even later geblokt. Hakim Ziyech viel in de 85ste minuut in bij Chelsea. De oud-Ajacied liet iets van zijn klasse zien door Pulisic alleen voor de keeper te zetten, maar de Amerikaan faalde oog in oog met de Porto-keeper.