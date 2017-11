Chelsea plaatst zich eenvoudig voor laatste zestien

Chelsea, dat in de voorgaande groepswedstrijd met 3-0 verloor bij AS Roma, versloeg Qarabag in september in Londen met 6-0. Een verbetering van die hoge score zat er tijdens de return niet in. De eerste grote kans was zelfs voor de thuisploeg. De Spanjaard Michel schoot op de lat. Na een lichte overtreding van Sadigov op de doorgebroken Willian moest Qarabag met tien man verder en mocht Hazard een strafschop nemen. De Belg schoot onberispelijk raak, 0-1.



Met tien man had Qarabag geen schijn van kans. Tien minuten voor rust gooide Willian het duel in het slot door een schitterende aanval af te ronden. Na rust maakte de Braziliaan zijn tweede en schoot Cesc Fabregas raak uit opnieuw een penalty.



Dankzij de drie punten bekert Chelsea (10 punten) door in groep C. Nummer 3 Atlético Madrid (3) kan de Blues niet meer achterhalen. De Madrilenen moeten later vanavond in eigen huis nog vol aan de bak om het gat met AS Roma (8) terug te brengen tot twee punten. Qarabag is hekkensluiter met 2 punten.