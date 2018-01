Chelsea presenteert Giroud en verhuurt Batshuayi aan Dortmund

Vrijwel gelijktijdig maakten Chelsea en Borussia Dortmund vanmiddag hun nieuwe aanwinsten bekend. De 31-jarige Giroud komt over van rivaal Arsenal, tekent voor anderhalf jaar en gaat met rugnummer 18 spelen. Batshuayi wordt door 'The Blues' voor de rest van het seizoen verhuurd aan Borussia Dortmund om de leegte van het vertrek van Aubameyang op te vangen. Hij gaat spelen met rugnummer 44.



Chelsea was al tijden op zoek naar een nieuwe spits. Veel oudgedienden in de Premier League werden genoemd, zoals Andy Carroll, Peter Crouch en Edin Dzeko. Met name de Bosniër was nadrukkelijk in beeld, maar het lukte Chelsea niet om hem los te weken bij AS Roma. Wél werd linksback Emerson Palmieri gisteren losgeweekt bij de Romeinen. In principe gaat Giroud de rol van pinchhitter achter Alvaro Morata vervullen.



Bij Borussia Dortmund hing de komst van Batshuayi bij een vertrek van Aubameyang ook al in de lucht. Alle seinen gingen op groen toen de deal met Arsenal over de Afrikaan vanmiddag werd beklonken. Aubameyang vertrekt voor een clubrecord van zo'n 64 miljoen euro naar Arsenal. ,,Ik hoorde dat de Batman-job (naar de bijnaam van Aubameyang, red.) vacant was, dus ik besloot hem over te nemen", grapt de Belg op Twitter.