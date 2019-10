Chelsea-spits Abraham ziet overeenkomsten met Ajax

BALLEN VERSTAND ‘Garcia is een talentvol­le trainer, maar heeft nog hulp nodig’

13:29 ENSCHEDE - Hoe verschillend kan het gevoel zijn bij de clubs. Waar Heracles het punt in De Kuip vierde als een overwinning, is er bij FC Twente mineur na de vierde nederlaag op rij. In de podcast Ballen Verstand kijken Fardau en Leon terug op weer een bewogen voetbalweekend.