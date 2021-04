Chelsea verdedigt in ‘thuisduel’ in Sevilla voorsprong tegen Porto

Heracles en Willem II: zeven maanden later, een wereld van verschil

12 april ALMELO - Het is soms interessant er bij stil te staan hoe het kan verkeren. Op 20 september 2020 verloor Heracles met 4-0 van Willem II, dat net Europees voetbal had gespeeld. Zeven maanden later staat Heracles achtste en vecht Willem II tegen degradatie. Zaterdag werd het 4-0 voor de Almeloërs.