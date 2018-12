Chelsea wil aanval versterken, Beckham wil Özil naar VS halen

De vermaarde doelman Peter Schmeichel, die jarenlang met veel succes het doel verdedigde van Manchester United, vindt dat de club een technisch directeur moet benoemen. Hij zou die baan wel willen hebben, liet hij doorschemeren op de BBC.



José Mourinho werd vorige week ontslagen. Voormalig aanvaller Ole Gunnar Solskjær maakt het seizoen af als trainer van de ‘Mancunians’. De club heeft momenteel geen technisch directeur, maar overweegt die functie weer in te voeren. ,,Ik denk er hard over om te solliciteren als de vacature daar is. Ik ga er tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling eens over nadenken. Het is vooral belangrijk dat Manchester United zijn cultuur en identiteit terugkrijgt.’’



De Deense keeper won vijf keer de titel in de Premier League, drie keer de FA Cup en de Champions League gedurende zijn acht seizoenen bij United.