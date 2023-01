Chelsea wil nóg een aanvaller strikken, Bellingham kan bestbetaalde speler ooit worden bij Dortmund

LIVE eredivisie | Fortuna Sittard tegen Heerenveen op zoek naar eerste zege van het jaar

Vanavond om 20.00 uur spelen Fortuna Sittard en sc Heerenveen tegen elkaar in de eredivisie. Fortuna Sittard wacht nog altijd op de eerste zege van 2023, terwijl Heerenveen wel al twee keer won dit jaar. Of het Fortuna nu wel gaat lukken, volg je in ons livewidget.

