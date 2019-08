Chelsea wil Zaha in januari, transfer Verrips krijgt een staartje

De transfermarkt in Engeland ging gisteren dicht, maar de geruchten voor transfers in januari gaan alweer rond. The Sun stelt dat Wilfried Zaha (Crystal Palace) in januari naar Chelsea gaat. Zaha zou een transferverzoek hebben ingediend bij de club uit Londen, maar die wilde de sterspeler niet laten gaan. In januari zou een overstap er alsnog van moeten komen.



Er is echter één 'maar’: Chelsea heeft een transferverbod, óók aankomende winter nog. The Blues zijn volgens het Engelse medium echter zo overtuigd dat het verbod tussentijd wordt opgeheven dat de club een bod van bijna 90 miljoen euro aan het voorbereiden is.