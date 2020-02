Chelsea wordt vernederd door dodelijk Bayern-duo

Bayern München staat al met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. Robert Lewandowski en Serge Gnabry leidden de Duitse kampioen in Londen op overtuigende wijze langs Chelsea: 0-3.

Hoewel de bezoekers al voor rust een overwicht hadden, haalden de Londenaren (die in de groepsfase boven Ajax eindigden) met 0-0 de rust. De 38-jarige Argentijnse doelman Willy Caballero redde zijn elftal met reddingen op schoten van Lewandowski. Thomas Müller kopte de bal achterwaarts tegen de lat. Chelsea zelf was kort voor rust via Marcos Alonso gevaarlijk. Manuel Neuer voorkwam een doelpunt. De keeper deed dat kort na de pauze bij pogingen van Mason Mount en Ross Barkley opnieuw.

Na de pauze ging het echter rap mis voor Chelsea. Tweemaal haalde Gnabry de trekker over, tweemaal was dat op aangeven van Lewandowski. In de 51ste minuut legde de Pool de bal keurig opzij, waarna de Duitser de bal in het lege doel kon schuiven. In de 54ste minuut stelde Lewa zijn collega na een goede aanval weer in staat te scoren: 0-2.

Gnabry maakte dit seizoen tot dusverre vier doelpunten in de Champions League, allemaal in dezelfde wedstrijd, tegen Tottenham Hotspur begin oktober: 2-7. Lewandowski zelf nam in de 76ste minuut vervolgens zelf de derde treffer voor zijn rekening.