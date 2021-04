Chelsea zet zonder Ziyech eerste stap richting halve finales met zakelijke zege op FC Porto

De wedstrijd werd vanwege de reisrestricties door corona gespeeld in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Daar is volgende week dinsdag ook de return. Porto-trainer Sérgio Conceição kan dan in ieder geval wel weer beschikken over de Iraanse spits Mehdi Taremi en de Portugese spelmaker Sérgio Oliveira, de uitblinkers in de achtste finales tegen Juventus. Zij waren er vanavond niet bij door een schorsing.



Er waren vanavond niet heel veel kansen in Sevilla, maar Chelsea ging heel zakelijk om met de mogelijkheden die het kreeg. Na ruim een halfuur draaide Mason Mount knap weg en schoot hij de bal laag in de verre hoek. Het betekende voor de 22-jarige aanvallende middenvelder uit Portsmouth zijn eerste goal in Europees verband. Hij scoorde niet in zes Europa League-duels voor Vitesse, maar bij zijn vijftiende wedstrijd in de Champions League voor Chelsea was het vanavond eindelijk raak.



In de 84ste minuut raakte invaller Christian Pulisic de kruising, maar een minuut later maakte Chelsea toch nog de 0-2. De aanvallend ingestelde linksback Ben Chilwell profiteerde van een fout van Jesús Corona. Hij liep de Argentijnse doelman Agustín Marchesín voorbij en schoof de bal in het lege doel. Bij Porto speelde aanvoerder Pepe (38) opnieuw een goede wedstrijd, maar de nummer twee van de Portugese competitie (acht punten achter op Sporting) kwam tot slechts twee schoten die echt gevaarlijk waren.