Chelsea zonder Rüdiger tegen Valencia

De Duitse dertigvoudig international heeft een liesblessure opgelopen in het Premier League-duel van afgelopen zaterdag met Wolverhampton Wanderers. ,,Hij heeft de liesklachten al enkele weken en we laten nu een scan maken. Ik hoop niet dat hij er langdurig uit is", zei coach Frank Lampard in aanloop naar het duel in Londen.

Chelsea treedt niet op volle oorlogssterkte aan tegen de Spaanse club, aangezien verdediger Emerson Palmieri en de middenvelders N'Golo Kanté and Callum Hudson-Odoi nog ontbreken. Lampard zet waarschijnlijk in de voorhoede in op Tammy Abraham, de 21-jarige belofte die dit seizoen al zeven keer scoorde.



Chelsea en Valencia zitten in dezelfde groep als Ajax en Lille OSC, die het eveneens dinsdag tegen elkaar opnemen. ,,Ons doel is kwalificatie voor de knock-outfase. Ik heb veel vertrouwen in de spelers; we hebben talenten die volgens mij kunnen opbloeien in de Champions League", aldus Lampard, die als speler met Chelsea in 2012 de Champions League won.