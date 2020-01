Chileense tennisser Jarry geschorst na dopinggebruik

De 24-jarige Jarry, die op de wereldranglijst de 78e plaats inneemt, testte positief op ligandrol en stanozolol, twee anabole steroïden die verboden zijn door het wereldantidopingagentschap WADA. Jarry won tot dusverre één ATP-toernooi in zijn loopbaan, vorig jaar in het Zweedse Båstad.

Chili zat tijdens de eindronde van de Davis Cup in Madrid in groep C en verloor zijn twee duels tegen Duitsland (2-1) en Argentinië (3-0). Jarry kwam in twee enkelduels in actie en verloor ze allebei.