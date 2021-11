China zwijgt over ‘verdwenen’ tennisster Peng

In de tenniswereld is de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen. Voormalig toptennisster Chris Evert was een van de prominenten die haar grote ongerustheid uitte op Twitter. ,,Ik ken Peng al sinds haar 14de; we zouden ons allemaal zorgen moeten maken, want dit is heel ernstig. Waar is ze? Is ze veilig? Alle informatie wordt op prijs gesteld”, tweette de Amerikaanse achttienvoudig grandslamwinnares.