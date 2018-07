Chirivella op weg naar Rosenborg, afkeuring Sabaly vergroot kansen Arias bij Napoli

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid nog na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Voormalig Willem II'er Chirivella naar Rosenborg

Pedro Chirivella vervolgt volgens de Liverpool Echo zijn loopbaan in Noorwegen. De Spaanse middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Willem II, verruilt Liverpool voor Rosenborg. De Noorse club, waar Rini Coolen interim-trainer is, betaalt volgens Britse media 3,5 miljoen pond (4 miljoen euro) voor Chirivella, die vorig jaar ook uitkwam voor Go Ahead Eagles.



Arias volgt Simeone op Twitter

Dat Santiago Arias in de belangstelling staat van Napoli is al langer bekend. Maar volgens Spaanse media volgt ook Atlético Madrid de verrichtingen van de PSV-verdediger. En nu blijkt de Colombiaan Atlético-coach Diego Simeone op Twitter te volgen...

Update: Arias heeft zojuist Simeone weer ontvolgd op Twitter.

Leroy George naar Emiraten

Leroy George verruilt Melbourne Victory voor Baniyas SC, dat vanaf dit seizoen uitkomt op het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. De 31-jarige aanvaller tekende voor één jaar.

George voetbalde in Nederland voor FC Utrecht en NEC, waarna hij via Qarabag uit Azerbeidzjan, het Turkse Göztepe Izmir en het Turkse Adana Demirspor in Melbourne terecht kwam. Hij kon bij de Australische kampioen bijtekenen, maar koos ervoor zijn transfervrije status te benutten.

Alternatief Arias niet door keuring bij Napoli

Youssouf Sabaly krijgt geen contract bij Napoli. De international van Senegal is niet door de medische keuring gekomen. De verdediger van Girondins Bordeaux heeft volgens Italiaanse media een knieblessure.

Napoli zag Sabaly als alternatief voor Santiago Arias. De rechtsback kreeg van PSV toestemming om met de club uit Napels te onderhandelen. Volgens Spaanse media heeft echter ook Atlético Madrid interesse in Arias gekregen.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli wil niet veel over Arias kwijt. Hij verklapte wel dat zijn ploeg ook graag de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa van Standard Luik wil overnemen. Mogelijk is er dan geen plaats meer voor Arias omdat Napoli in dat geval te veel spelers van buiten de EU onder contract zou hebben.

Mulder gaat nog een jaar door bij RKC

De ervaren middenvelder Hans Mulder (31) plakt er nog een seizoen aan vast bij RKC Waalwijk. De Amsterdammer met Spaanse moeder kwam vorig seizoen tot twee doelpunten in 27 wedstrijden voor RKC. In eerste instantie werd zijn contract niet verlengd, maar nu gaan club en speler dus toch met elkaar verder.

Younes kiest ook voor rugnummer 34

In navolging van Justin Kluivert bij AS Roma heeft ook Amin Younes gekozen voor rugnummer 34 bij zijn nieuwe club Napoli. Dit als eerbetoon voor zijn voormalig Ajax-teamgenoot Abdelhak Nouri. Younes werkt bij Napoli verder aan zijn herstel aan zijn achillespeesblessure, waar hij waarschijnlijk nog wel een paar maanden voor nodig heeft.

Tunesische voetbalbond komt weer uit bij Benzarti

De Tunesische voetbalbond is in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach weer uitgekomen bij Faouzi Benzarti. De 68-jarige Tunesiër begint al aan zijn derde periode als bondscoach van het Afrikaanse land. Hij volgt de na het WK opgestapte Nabil Maâloul op.



Benzarti leidde zijn land al in 1994 en tussen januari 2010 en mei 2011. Hij coachte tot voor kort de Marokkaanse topclub Wydad AC Casablanca. Tunesië verliet het WK in Rusland na de groepsfase. Het land verloor van Engeland (1-2) en België (2-5), maar wist wel van Panama te winnen (2-1).

Pizarro voor vijfde keer naar Werder Bremen

Claudio Pizarro (39) gaat voor de vijfde keer in zijn carrière aan de slag bij Werder Bremen. De spits uit Peru komt transfervrij over van FC Köln, dat eerder deze zomer al de Japanse aanvaller Yuya Osako voor 4,5 miljoen euro aan Werder Bremen verkocht. ,,We hebben besloten dat Claudio bij onze club zijn actieve carrière mag afronden'', aldus Werder Bremen-voorzitter Frank Baumann. ,,We kunnen een spits met zijn kwaliteiten en ervaring goed gebruiken. Hij kan ook van grote waarde zijn voor onze jonge spelers.'' Pizarro viert op 3 oktober zijn veertigste verjaardag.

Pizarro kwam in 1999 voor de eerste keer bij Werder Bremen, dat hem oppikte bij Alianza Lima. In 2001 verhuisde de trefzekere aanvaller naar Bayern München, waar hij tot en met 2007 bleef en 71 keer scoorde. Een verblijf bij Chelsea mondde uit in een verhuur aan Werder Bremen in het seizoen 2008/2009. Daarna tekende hij weer voor drie jaar bij de Duitse club. In 2015 keerde hij opnieuw terug in Bremen na een tweede periode bij Bayern München. Afgelopen seizoen stond de Peruaan onder contract bij FC Köln. Pizarro heeft voor Werder Bremen al 271 wedstrijden gespeeld en 144 doelpunten gemaakt.

Real Madrid hengelt opnieuw naar Lewandowski

Robert Lewandowski naar Real Madrid? Het is een transfergerucht dat al een paar jaar terugkeert in de zomer. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus is Real Madrid op zoek naar een nieuwe doelpuntenmachine. Volgens de Madrileense sportkrant Marca wil de Poolse spits deze zomer graag vertrekken bij Bayern München om bij de winnaar van de Champions League aan de slag te gaan. De 29-jarige spits staat echter nog tot 2021 onder contract bij Bayern München, dat ongetwijfeld de hoofdprijs zal vragen voor Lewandowski.