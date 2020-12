Chisnall klaart dan toch de klus tegen Van den Bergh en treft Van Gerwen

Vanaf de eerste leg ontstond er in ‘Ally Pally’ een spektakelstuk tussen Dave Chisnall en Dimitri van den Bergh. Al in set één lagen de torenhoge gemiddeldes van beide mannen dicht bij elkaar, maar sloeg ‘Chizzy’ genadeloos toe toen Van den Bergh een volle beurt miste met uitgooien. De ervaren Engelsman deelde vanaf 144 meteen een ferme tik uit aan het adres van de Belg. Met name op de dubbels, in het verleden vaak zijn zwakke plek, maakte Chisnall bijna geen fouten en zo werd het iets later ook 2-0.



Toen Chisnall het gat verder had vergroot naar 3-0, begon het momentum langzaam maar zeker naar de man uit Antwerpen te verschuiven. Hij stond ondanks zijn achterstand 110 gemiddeld te gooien en toen hij ook nog eens meer dubbels begon te raken, kwam hij terug in de wedstrijd. Met een 121-finish legde hij de basis voor setwinst in de vijfde, waarna alles weer ‘met de darts mee’ ging. In zijn eigen zesde set gaf ‘The Dream Maker’ het vervolgens alsnog uit handen. Hij miste tot twee keer toe twee volle beurten om op voorsprong te komen in de set en met een 102-finish maakte Chisnall er een einde aan.