Chris Vos slaapt met medaille, Kaká aan het vissen in Sint-Petersburg

Kaká bezoekt Sint-Petersburg

De 35-jarige Braziliaan beëindigde afgelopen jaar zijn professionele voetbalcarrière. Veel vrije tijd dus, deze besteedt hij in Rusland, in Sint-Petersburg.

Simona Halep toeschouwer Sister Act

Het toernooi van Indian Wells is nog in volle gang. In de derde ronde partij namen de zusjes Williams het tegen elkaar op. Venus Williams won de partij met 6-3 6-4. Tennisster Simona Halep was gisteren aandachtig toeschouwer van de Sister Act. De als eerst geplaatste Halep komt vanavond in actie, in de vierde ronde neemt ze het op tegen de Chinese Qiang Wang.