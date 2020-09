Ciccone mist Tirreno door coronabesmetting

Extra toezicht Geschorste coach onder toezicht terug in turnhal: ‘Ik heb nooit de woorden ‘dikke koe’ in de mond genomen’

12:48 Vincent Wevers is terug in de turnzaal. Op ‘neutraal’ terrein in Nijmegen mag hij zijn dochters Lieke en olympisch kampioene Sanne Wevers weer trainen. ,,Blij? Dat is een verkeerd woord.”