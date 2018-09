Cilic maakt nachtelijke comeback compleet en plaatst zich voor vierde ronde

Precies vier uur stonden de twee spelers op de baan. Na twee sets op rij gewonnen te hebben begon de Kroaat stroef aan de vijfde en beslissende set. Hij werd gebroken maar herstelde dit meteen en zette door. Bij 5-2 leek Cilic weinig meer te kunnen gebeuren, maar de inzet die De Minaur toonde wierp zijn vruchten af. Na tot 5-5 te zijn teruggekomen was het verzet dan toch gebroken.



,,Hoe laat is het?'', vroeg Cilic zich na de partij af. ,,Half drie en iedereen is gebleven. Ongelooflijk, om na een 2-0-achterstand nog terug te komen. Dit is een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan. Het was een geweldige belevenis.''



In de vierde ronde is David Goffin de tegenstander. De als tiende geplaatste Belg versloeg eerder Robin Haase en bleek in de derde ronde te sterk voor Jan-Lennard Struff.