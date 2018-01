Cilic naar finale na simpele zege op Edmund

Marin Cilic heeft de finale van de Australian Open bereikt. De Kroaat was in de halve finale een maatje te groot voor de Britse verrassing Kyle Edmund: 6-2, 7-6, 6-2.

De 29-jarige Cilic presteerde niet eerder zo goed op het Australische grandslamtoernooi. Vaak moest de lange Kroaat al na een paar ronden naar huis. Acht jaar geleden had hij zijn laatste uitschieter in Melbourne. Pas in de halve finale verloor Cilic toen van de Brit Andy Murray.



Tegen een andere Brit, de 23-jarige Edmund, liet Cilic zich niet verrassen. Op belangrijke punten was hij scherper en gaf zijn ervaring de doorslag tegen de nummer 49 van de wereld.

Breekkansen

Edmund kreeg de eerste breekkansen, maar een agressief spelende Cilic pakte de eerste break in de zesde game. Met enkele fraaie winners dwong de Kroaat snel setwinst af.



De tweede set ging gelijk op. Cilic sloeg weliswaar minder winners, maar maakte ook minder fouten dan Edmund. De Brit was zichtbaar gefrustreerd en ging zelfs in discussie met de umpire, omdat hij het niet eens was met diens beslissingen. In de tiebreak was de winnaar van de US Open van 2014 een stuk effectiever.

Volledig scherm Kyle Edmund. © AFP

Cilic pakte vervolgens door, al bleef Edmund strijden voor elk punt. Tegen het servicegeweld van Cilic, die vooral op zijn eerste service bijna alle punten pakte, was Edmund echter niet opgewassen.

Na een snelle break in de derde game boog Edmund ook in de lange zevende game op eigen service. Cilic maakte het daarna af en bereikte als eerste Kroatische tennisser ooit de finale van de Australian Open.

,,Ik voel me erg goed. Nu twee dagen vrij, dus het gaat een mooie zondag worden.'' In de finale staat Cilic tegenover de Zwitser Roger Federer of de Zuid-Koreaanse sensatie Hyeon Chung. Van Federer verloor hij vorig jaar de finale van Wimbledon.