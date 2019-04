Cilic nog niet op dreef op gravel

In Boedapest was na een bye in de eerste ronde de Uruguayaan Pablo Cuevas in de tweede ronde te sterk voor de Kroaat. Cuevas versloeg de nummer 1 van de plaatsingslijst in drie sets: 5-7, 7-6 (6), 7-6 (3).



Vorige week in Monte Carlo overkwam Cilic hetzelfde. Toen vloog hij door toedoen van de Argentijn Guido Pella meteen uit het toernooi. Cilic was de afgelopen twee edities van Roland Garros twee keer kwartfinalist.