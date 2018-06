Cilic opnieuw bij laatste acht in Parijs

Cilic won de eerste twee sets, maar raakte daarna het initiatief kwijt. In de vijfde en laatste set sloeg hij in de zevende game toe op de service van Fognini (4-3). Daarna stelde hij de zwaarbevochten zege veilig op het eerste matchpoint: 6-4 6-1 3-6 6-7 (4) 6-3. De enerverende partij op court Philippe Chatrier duurde ruim 3,5 uur.

Voor Cilic was het zijn derde zege in zijn vierde duel met Fognini, de huidige nummer achttien van de wereld. De 31-jarige Italiaan behaalde zijn enige overwinning tot dusver op de boomlange Kroaat in 2009 in Monaco.