Circus Nick Kyrgios levert: onderhandse ‘tweener’ op gamepoint

Hellen­doorn­se veldrijder Pim Ronhaar slaat laatste wereldbe­ker over met oog op WK in VS

Veldrijder Pim Ronhaar uit Hellendoorn staat zondag niet aan de start van de afsluitende wereldbekercross van het seizoen in het Brabantse Hoogerheide. De 20-jarige wereldkampioen bij de beloften rijdt een dag eerder in het Belgische Hamme, zijn laatste wedstrijd voor het WK in de VS.

17 januari