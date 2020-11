Circus-Wanty Gobert strikt Meintjes voor grote rondes en bergritten

Louis Meintjes verruilt NTT Pro Cycling voor de Belgische wielerploeg Circus-Wanty Gobert. De Zuid-Afrikaan moet het speerpunt voor de ploeg worden in de grote rondes en in de bergachtige rittenkoersen. Meintjes eindigde in 2016 en 2017 als achtste in de Tour de France.

Volgens ploegleider Aike Visbeek versterkt de 28-jarige wielrenner de ploeg vooral bergop. ,,Meintjes heeft de afgelopen jaren met onder andere top 10 plaatsen in de Ronde van Frankrijk zijn capaciteiten al bewezen, en we hopen dat hij de draad weer kan oppikken om zijn carrière de komende jaren bij ons weer in stijgende lijn voort te zetten. We zullen voor hem een programma maken, dat vooral gericht zal zijn op de zwaardere WorldTour rittenkoersen zoals het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië of de Ronde van Frankrijk.”

,,Ondanks deze volledig nieuwe uitdaging bij Circus-Wanty Gobert, zal het toch vertrouwd aanvoelen om na mijn beloftenperiode opnieuw in een Belgisch team te koersen”, zei Meintjes. ,,België is namelijk het land waar het allemaal begon voor mij, in het beloftenteam UC Seraing.”

Meintjes wil zich voor 2021 op één grote ronde richten. ,,Daarnaast wil ik op mijn best zijn in een kortere rittenkoers om een goed algemeen klassement te rijden. Ik denk daarbij aan de Volta Catalunya of het Critérium du Dauphiné.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.