City activeert clausule en betaalt 65 miljoen euro voor Laporte

'The Citizens' hebben de komst van Laporte nog niet bevestigd, maar Athletic Bilbao laat vandaag wel weten dat de ontsnappingsclausule is geactiveerd. Daarmee is het contract van de verdediger afgekocht en is dus een kwestie van tijd voor hij zich in Manchester zal melden. Daar moet hij nog een medische keuring doorstaan en de laatste details over een contract afronden.



Laporte is nu na Virgil van Dijk de duurste verdediger ter wereld. Voor de Nederland werd deze transferperiode nóg meer geld betaald door Liverpool: 84,5 miljoen euro. Van Dijk was ook in beeld bij City, dat vervolgens overschakelde naar jeugdinternational Laporte.