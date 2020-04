City wil Sontje Hansen voor 7 miljoen euro, Lens mag transfervrij weg bij Besiktas

terug naar 2010 Quiz: Wat weet jij nog over het kampioens­jaar van FC Twente?

11:50 ENSCHEDE - Dit jaar is het tien jaar geleden dat FC Twente kampioen van Nederland werd. We blikken terug op die tijd met verhalen en wedstrijdverslagen van toen. Vandaag een quiz: tien vragen over het kampioensjaar 2010.