City zet dankzij schutterende Varane Real opnieuw opzij

In negende minuut verloor Varane de bal aan Jesus en moest toezien hoe Raheem Sterling City al vroeg op voorsprong zette. De Fransman was niet de enige schuldige, want keeper Thibaut Courtois speelde zijn verdedigers wel erg dichtbij het eigen doel aan. Dankzij de kopbal van Karim Benzema leek Real weer helemaal terug in de wedstrijd. Maar Real bleef slordig achterin. Opnieuw was het Varane die de goal inleidde. Hij speelde keeper Thibaut Courtois te zacht aan en wederom profiteerde Jesus.