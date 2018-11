City zonder Silva, Jesus en Gündogan tegen Lyon

VIDEO Voetballer van Barbaros geeft zoen, wonder­schoon doelpunt van DE­TO-spe­ler

18:54 ENSCHEDE - Een Barbaros-speler geeft een kus richting de camera, een voetballer van DETO krult de bal prachtig in de bovenhoek en de TVC’28-keeper komt een vinger tekort om een goal te voorkomen. Er viel afgelopen weekeinde genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.