CL-vorm nog ver weg: AZ verliest ook derde oefenduel met 1-0

Weer moest AZ het doen zonder twee spelers die het vorige seizoen zoveel kleur gaven. Myron Boadu en Calvin Stengs zijn wel op het trainingskamp in Epe maar trainen nog apart van de groep. Ook Ron Vlaar kwam niet in actie terwijl de voorrondewedstrijd in de Champions League al over drie weken is.



Trainer Slot maakte vooral in de eerste helft gebruikt van spelers die behoren tot de beoogde basiself. Bij absentie van Myron Boadu stond de vorig seizoen lang geblesseerde Albert Gudmundsson in de spits.



Ook de IJslander wist het net niet te vinden op de zwoele zomeravond op De Veluwe.



Wel zag hij zijn team in de tweede helft op achterstand komen tegen PEC toen Zian Flemming een van de spaarzame geslaagde aanvallen met succes afrondde.