Clayton presteert iets wat Van Gerwen nog nooit is gelukt in Premier League

VideoJonny Clayton zorgde vanavond in de Premier League Darts voor het hoogtepunt. De 46-jarige darter uit Wales gooide in zijn gewonnen partij met José de Sousa een heuse negendarter.

,,Ik ben een gelukkig man, dit is briljant”, reageerde een dolblije Clayton op zijn negendarter. ,,Op dit moment valt alles goed voor me. Mijn vertrouwen is hoog en ik geniet er vooral van.”

Het kunststukje flikte Clayton in de achtste leg van de hoogstaande wedstrijd met De Sousa. Via 180, 180 en 141 poetste hij met negen pijlen de 501 score van het bord. De winnaar van de Masters in 2021 zegevierde uiteindelijk met 7-3 in legs en gooide een gemiddelde van 105,26. Opvallend was dat De Sousa zelfs een hogere score van 108,28 liet noteren, maar toch een nederlaag moest slikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elfde negendarter uit historie

De perfecte leg van Clayton betekende de elfde negendarter uit de historie (sinds 2005) van de Premier League. Raymond van Barneveld gooide in 2006 de eerste negendarter en deed dat in 2010 nog een keer. De laatste perfecte leg vóór Clayton werd vorig jaar door Peter Wright gegooid, eveneens achter gesloten deuren in Milton Keynes. Er wordt vanwege corona immers al een jaar lang geen publiek toegelaten.

Michael van Gerwen lukte het in zijn acht voorgaande deelnames nog nooit om een perfecte leg te gooien. ,,Natuurlijk is een negendarter leuk. Maar met een negendarter win je geen wedstrijden, het is slechts een leg", zei de Brabander, nadat hij met een gemiddelde van 107,58 zelf indruk had gemaakt tegen Rob Cross. Op dat moment moest het hoogtepunt van Clayton nog komen. ,,Ik heb genoeg spelers gezien die met een negendarter hun partij verloren. Ook een gemiddelde van 92 of 107 maakt niet uit, je moet zorgen dat je de wedstrijden wint. Dat is veel belangrijker.” Dat laatste deed Clayton dus ook.

Man in vorm

Clayton is momenteel absoluut de man in vorm. Zo won hij dit jaar zijn eerste majortoernooi. Via overwinningen op Van Gerwen en Wright bereikte hij eind januari de finale van de Masters, waarin hij Mervyn King vervolgens versloeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Naast de eindzege bij de Masters won Clayton dit jaar in de Players Championships-series ook al twee vloertoernooien en haalde daarnaast nog twee keer de finale. Voor The Ferret is het wellicht een voordeel zijn dat de reguliere competitie zonder publiek wordt afgewerkt. Zo kan de debutant zich vooral focussen op het sportieve gedeelte, zonder daarbij te worden afgeleid door duizenden uitbundige fans die normaal gesproken op de speelavonden in de zaal zitten.

Tot op heden presteert Clayton dus ook uitstekend in de Premier League. Uit de eerste drie wedstrijden behaalde de debutant vijf punten, evenveel als koploper Van Gerwen. Naast de zege op De Sousa pakte hij ook tegen titelverdediger Glen Durrant de volle buit en speelde Clayton op de openingsavond gelijk tegen ex-wereldkampioen Peter Wright.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.