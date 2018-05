Cleveland brengt spanning terug in finale Eastern Conference

Stroot: 'Ellen Jansen beste persoon­lijk­heid van eredivisie'

19 mei ENSCHEDE - International Ellen Jansen werd vrijdagavond na PEC Zwolle - FC Twente Vrouwen (3-5) in de bloemetjes gezet. Ze speelde in Zwolle haar 200ste competitiewedstrijd voor FC Twente Vrouwen. Trainer Tommy Stroot was na afloop lyrisch over de spits uit Markelo: ''Ellen heeft denk ik de beste persoonlijkheid van de eredivisie.''